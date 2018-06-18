Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den tabanına AKP bize mecbur olacak mesajı... /18 Haziran 2018 10:57

Bahçeli'den tabanına AKP bize mecbur olacak mesajı...

Seçime günler kala İki koalisyon ortağı AKP MHP arasında gerilim artıyor....

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün İstanbul’da gerçekleştirilen partilileriyle bayramlaşmasında seçmene, ve MHP tabanına, “MHP, uzaktan izlemeyecek, tribünden bakmayacak” şeklinde yaptığı açıklaması kulislerde AKP’nin Meclis’te MHP’ye mecbur olacağı' şeklidne yorumlandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bahçeli'nin seçimlere bir hafta kala neden bu yönde bir çıkış yaptığı da kulislerde tartışılmaya başlandı. 

MHP kanadı, 16 Nisan anayasa değişikliği oylamasından çıkan ‘evet’ sonucunun 'salt AK Parti’nin değil, MHP’nin de oylarıyla belirlendiğine' dikkat çekiyor. Parti içinde 16 Nisan referandumunda MHP’nin ‘neden yeni sisteme ihtiyaç duyulduğuna yönelik’ çalışması olmasaydı, sandıktan ‘evet’ yerine ‘hayır’ çıkabilirdi yorumları yapılıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanlığı yolunu açacak oyların Cumhur İttifakı’nın, AKP ve MHP’nin oy toplamının olacağına işaret edilirken, aynı durumun yeni hükümet sisteminde Meclis’te de oluşacağı belirtiliyor.

MHP’ye göre, salt AKP'nin Meclis’te çoğunluk yakalaması yeni dönemde Meclis’te çıkarılacak yasalar için yeterli olamayabilir. Bu nedenle AKP’nin MHP ile olan ittifakının, Bahçeli’nin daha önce vurguladığı gibi “2023’e dek sürmesi gerektiği, MHP’nin de 2023’e dek iktidara destek vereceğinin” altı çiziliyor.

Bahçeli’nin daha önce hükümette yer alıp yer almayacağı ile ilgili olarak “Bu, ahlaki değil. Ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz" demişti.
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