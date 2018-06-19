Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den şok sözler.... 'Erdoğan hakkında ne söylediysem arkasındayım' /19 Haziran 2018 11:39

Bahçeli'den şok sözler.... 'Erdoğan hakkında ne söylediysem arkasındayım'

İttifak öncesi Erdoğan'a yaptığı eleştiler hakkında konuşan Bahçeli, “Sert eleştiriler yapan birisiyim. Ne dediysem imzamı çekmiyorum. Geçmişte ne söylediysem arkasındayım. Hepimiz kanka olacak halimiz yok” dedi.

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Cumhur İttifakı ile AKP ile ortak hareket eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Star TV'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bahçeli'ye Erdoğan hakkında geçmişte yaptığı eleştirilen ve söylediği ağır sözler soruldu... Bahçeli bu soruya söylediklerimin hepsinin arkasındayım dedi... Bahçeli' Sert eleştiriler yapan birisiyim. Ne dediysem imzamı çekmiyorum. Geçmişte ne söylediysem arkasındayım. Hepimiz kanka olacak halimiz yok. 15 Temmuz herkesi bir araya getirecek işkencedir. Bu olaylar karşısında hala husumeti geliştirmenin faydası yoktur. ' dedi... 

Bahçeli AKP ile neden birlikte miting yapmıyorsunuz sorusuna da Biz AKP'nin arka lastiği değiliz cevabını verdi... 





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