Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den bir tuhaf açıklama: Ne gerek vardır? /21 Temmuz 2018 01:29

Bahçeli'den bir tuhaf açıklama: Ne gerek vardır?

Bahçeli, bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak, "28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır?" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak “Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır?” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bedelli askerlik konusuna değindi.

Bahçeli şu açıklamada bulundu:

“Süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz. Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş, dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur. Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur. Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir.”
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