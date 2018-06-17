Bahçeli: Yüzde 5-6'ya düştüğümüzü iddia eden şerefsizdir

Bahçeli ''anketlerde yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP anketle kurulmadı anketle kundaklanamaz.'' dedi.





'YA TÜRKSÜN YA DEĞİLSİN, YA ADAMSIN YA DA ARSIZ'





Bahçeli şöyle devam etti:

Türkün beyazı zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksündür ya değilsindir ya adamsındır ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı? Neyin zencisi? Her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin, freni patlamış dengesi bozulmuştur. HDP, bir terör aparatıdır, cumhurbaşkanı adayı ise hilkat garibesidir



