Bahçeli yerel seçim formülünü açıkladı: X+Y=Z

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili zafer formülünü açıkladı.





Bahçeli, "Aziz milletimizin vicdanından doğan Cumhur İttifakı, 2023’ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı’nı alt edeceğiz" dedi.





Sabah gazetesinden Şebnem Bursalı'ya konuşan Bahçeli yerel seçimleri değerlendirdi.





Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri formülünü X, Y, Z harfleriyle anlattı: "31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile zillet ittifakını alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz: AKP'nin 24 Haziran'da aldığı oy X, MHP'nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani cumhur ittifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü zillet ittifakını yenecektir. Yani biz cumhur ittifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak zillet ittifakının oyununu bozacağız."





Bahçeli, devamında bu formülü biraz daha açarak şunları söyledi: "Cumhur ittifakının 24 Haziran genel seçimlerinde 3 büyük şehirde (Ankara-İstanbul- İzmir) aldığı oy 7 milyon 729 bin, zillet ittifakının toplam oyu ise 6 milyon 347 bin, yani arada 1 milyon 382 bin fark var. 24 Haziran seçimlerinde 30 büyükşehirde cumhur ittifakının aldığı oy da 20 milyon 401 bin iken, zillet ittifakının aldığı oy 13 milyon 895'te kalmış. Aradaki fark 6 milyon 500 bin. Geriye kalan 51 ilde cumhur ittifakı 2 milyon 700 bin oy alırken, zillet ittifakı 1 milyonlarda kalmış. Yani bu tabloya bakınca; özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifak, zillet ittifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceğini de ortaya koyuyor."