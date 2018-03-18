Samanyolu Haber
Bahçeli yeniden genel başkan seçildi...
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Bahçeli yeniden genel başkan seçildi...
/
18 Mart 2018 14:50
Bahçeli yeniden genel başkan seçildi...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 9. kez genel başkanlığa seçildi.
SHABER3.COM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda delegelerin 1169 oyundan 1167’sini alarak 9. kez genel başkanlığa seçildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Bahçeli yeniden genel başkan seçildi...
Sonraki Haber >>
Rusya'da bugün Devlet Başkanlığı seçimi var ...
Rusya, yeni devlet başkanını belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Görev başındaki Devlet...
Özel Kuvvetler Afrin'de operasyona başladı
TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Afrin ilçe merkezinde operasyona başladığı duyruldu...
NTV Spor resmen kapandı...
NTV Spor, yayın hayatını resmi olarak bitirdi. Kanal 10 yıl boyunca yayın yapmıştı.
Yol Yorgunluğuna Düşmemek İçin Dikkat edilmesi gerekenler…
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Kırık Testi yazısı Herkul.org internet sitesinde yayınlandı...
Hukuk sisteminden umudum kalmadı
Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, “Hukuk güvenliğinin kalmadığı bir toplum demokratik...
Yetkim olsa bir dakika durmam Twitter'ı yasaklarım
MESAM kayyımı Coşkun Sabah kendisi için, 'Ben duayenim, virtüözüm', kendisini eleştirenler için...
Hasan Celal Güzel yoğun bakımda...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca...
TSK resmen açıkladı ... Afrin'de şehir merkezi 58. günde TSK'nın kontrolüne geçti
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığı resmen duyurdu.
Saray YSK'da işi sıkı tutuyor... Çok tartışmalı isim YSK başkanlığı için düşünüyor...
Saygı Öztürk seçim güvenliğinin tartışıldığı şu günlerde Saray'ın YSK başkanlığı için...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Kontak kapatma eylemi işe yaradı
Devler yenişemedi: 0-0
KHK mağduru polis memuru hastanede kalp krizi geçirip vefat etti...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
14:43:43