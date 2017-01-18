Bahçeli, 'ver Akşener'i, al başkanlığı' dedi

Önkibar, Akşener'in "Bahçeli her yerde, Adil Öksüz’ün beni eşi ile beraber ziyaret ettiğini söylüyor. Devlet Bahçeli ‘Verin Meral Akşener’i, alın Başkanlığı’ diyerek pazarlık yapmış" dediğini aktardı.





Önkibar, dün "Meral Akşener'i itibarsızlaştırmak için Adil Öksüz'le bir fotoğrafının servis edileceği fısıltısı var" iddiasını gündeme getirmişti.





Sabahattin Önkibar'ın "Akşener: 'Bahçeli, Meral'i hapsedin, alın başkanlığı demiş'" başlığıyla yayımlanan (18 Ocak 2017) yazısından ilgili bölüm şöyle:





Telefonum çaldı... Arayan Meral Akşener:





- Sabahattin bey en iyi okurunuz benim... Yazdıklarınızla alakalı açıklamalarım olacak.





- Buyurun Sayın Akşener!





- Birinci husus. Ben Adil Öksüz ismini pek çok kişi gibi basından öğrendim. Değil bir araya gelmek, asla ve kat’a tanımam.





- Bana aktarılana göre beraber fotoğraflarınız varmış.





- Sabahattin bey bırakın beraber fotoğraflarımızın olması, telefonlarımı geriye doğru incelesinler. Görüştüğümü kanıtlasınlar, o dakika bedelini öderim... Bunlar yazdığınız gibi şahsıma yapılan itibar suikastı.





- Kim var bu suikastın arkasında?





- MHP’de ülkücü delegenin iradesini gasp edenler var.





- Yani Devlet Bahçeli mi?





- Evet o... Bahçeli her yerde, Adil Öksüz’ün beni eşi ile beraber ziyaret ettiğini söylüyor!





- Başka şeyler de söylüyor ya da yapıyor mu?





- Kesin bilgi olarak söylüyorum. Devlet Bahçeli ‘Verin Meral Akşener’i, alın Başkanlığı’ diyerek pazarlık yapmış!





- Yargının MHP kurultayına hukuk dışı müdahale etmesini kast ediyorsunuz!





- Sadece o değil, çok şey var!





- Mesela neler?





- Devlet Bahçeli benim tutuklanmam için bile pazarlık yapmış!





- Sayın Akşener bu dehşet bir şey!..





- Sabahattin bey, Bahçeli, MHP ve ülkücü taban ayağa kalkınca, benim önümü kesmenin ancak beni hapse göndermekle mümkün olacağını düşünerek, malum yerlerden bu talepte bulunmuş ve oraları harekete geçirmiş!





- Yeniçağ gazetesi yazarlarına yapılan operasyonu mu kastediyorsunuz?







- Evet o operasyon üzerinden bana gelinecekti... Proje buydu... Ama hem kamuoyu ayağa kalktı hem ben feveran ettim.





- Evet Sayın Akşener...





- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradım. Hasan Doğan çıktı. Ona, masum insanları bırakın, oyuna alet olmayın mesajını ilettim... Dahası, ben gerekirse bedel öderim ve buradayım dedim... Bir şey daha var...





- Buyurun!





- Bahçeli ayrıca Mehmet Cengiz’den 5 milyon dolar aldığım iftirasını bile atabildi... MHP’nin başındaki birine böyle şeyler yakışıyor mu? Yazıklar olsun





