Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli plaka dağıtmaya devam ediyor /10 Ekim 2017 11:25

Bahçeli plaka dağıtmaya devam ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grup toplantısında Erdoğan'a desteğini yineledi ve Plaka söylemine devam etti.. Daha önce ' 82 Kerkük, 83 Musul" diyen Bahçeli 84'ü söylemeyelim 85'in heyecanı kalmayacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 82 Kerkük, 83 Musul sözünü hatırlatarak "Bugünden 84'ü söylemeyelim, 85'in heyecanı kalmayacak" dedi.

"Bugünden 84'ü söylemeyelim 85'in heyecanı kalmayacak"

Tarihe sırt dönmek bizim harcımız değildir. Mustafa Kemal, Misak-ı Milli'yi Türk milletinin anayasası olarak ilan etmiştir. Misak-ı Milli kuruluş senedidir. Misak-ı Milli, Türk milletinin yeminidir. Varlığının ucu açık sınır alanıdır. Bu yemin yaşatılmalıdır. Bugünden 84'ü söylemeyeyim çünkü 85'in heyecanı kalmayacak.

Irak ve Suriye dağılırsa biz bu alt üst oluşa seyirci kalamayız. Dışarıdan kalamayız. Misak-ı Milli'nin mirası hakkımız olduğu kadar ecdadımızın bize bıraktığı görevdir. Kerkük'ü, Musul'u, Batı Trakya'yı, Kıbrıs'ı sonsuza kadar aklımızdan çıkarmayacağız.
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