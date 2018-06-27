Bahçeli’nin arkadaşı Çakıcı’dan Erdoğan’a şok sözler... Devletin sahibi sen değilsin

Devlet Bahçeli'nin cezaevinde ziyaret ettiği organize suç örgütü liderliğinden tutuklu Alaattin Çakıcı, Erdoğan'ın mevcut görevine tekrar seçilmesi sonrası açıklama yaptı: Devletin sahibi sen değilsin" diyerek "Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok!" ifadelerini kullandı.





Organize suç örgütü liderliğinden tutuklu Alaattin Çakıcı, AKP’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut görevine tekrar seçilmesi sonrası açıklamada bulundu. Çakıcı, Erdoğan’a “Devletin sahibi sen değilsin” derken “Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok” ifadesini kullandı.









Çakıcı Erdoğan’a yönelik olarak, “İnşallah nefsini yenersin, bu milletin hizmetkarı olursun. Eğer bunları yapabilirsen sana hakkımı helal ediyorum”sözlerini de sarf etti.





MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinin de içinde olduğu bazı mahkumlar için af çıkarılması çağrısında bulunmuştu.





Milliyetçi çizgideki Bengü Türk kanalının sitesinde yer alan habere göre, seçim değerlendirmelerini basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna duyuran Çakıcı şu ifadeleri kullandı:





Kırıkkale Keskin T Tpi Cezaevinde Yatan ve Rahatsızlığı Nedeni İle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Tedavi Gören Alaattin Çakıcı,Seçim Sonrası İlk Değerlendirmelerini Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan Aracılığı ile Kamuoyuna Duyurdu





Çakıcı ; Kamuoyuna saygılarımla arz ederim diyerek başladığı yazısında,





Devletimiz ve milletimiz, bugün ülkemizin bekası için özgür iradesiyle MHP’nin büyük gayretiyle, sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yeni oluşumun başkanı seçilmesinde en büyük etken sayın Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır.





Kasımpaşa’da doğan Rize potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir. Halka konuşmasında ülkeyi terörden temizlediğinden bahsetti, herhalde daha yolun başında olduğumuzu unuttu. Devletimizin sigortası olan ülkücüler ile ilgili bir kelime dahi etmedi. Bir de ülkeyi sokak çetelerinden temizledik diyor. Bu sokak çeteleriyle ilgili söylemi KCK’nın Türkiye genelinde sokak yapılanması olan çeteleri mi anlatmak istiyordu.





Cumhur İttifakı’na oy verenler sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine değil, devletin bekası için sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için sayın Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir.





AKP’li olmayan ama devlet bekası için ona oy veren ve verdirenlerin onun selamına ve teşekkürüne ihtiyacı yoktur!





Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki Fetö’cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD’ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece “ sözde değil pratikte” adalet kavramından elini çekmezsen, devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin! Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır.





Bu Cuma günü sayın Bahçeli gibi namazdan çıktıktan sonra “ Ne mutlu Türk’üm diyene”diyebilecek kadar Türkiye sevdalısı mısın ?





Sayın Cumhurbaşkanı; İnsanlar kriminal suçlu olabilir, çetelerin arkasında olan hani senin var ya, Trabzon’lu, çirkin ve kel, sana gündüz imam gece papaz diyen Süleyman efendi mi hedef gösterdi. Sokak çeteleri hap satar, eroin satar, karı satar. Ekonomik koşullardan sosyal devlet olamadığımız için gasp yapar. Kapalı olarak kimi kastediyorsun ?





Türkmen Alevi’lerinin, MAYAD’ın oylarını aldın. Konuşmanda neden onlara teşekkür etmedin?





Unutma! Sen yolcusun, Ülkücüler ve Türk Milliyetçi’leri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır!





Annene, babana dua ettiğin gibi sayın Bahçeli’ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin.





Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok.





İnşallah nefsini yenersin, bu milletin hizmetkarı olursun. Eğer bunları yapabilirsen sana hakkımı helal ediyorum.





Başta devletin her kötü gününde, gövdesini ateşe koyan sayın Devlet Bahçeli’ye saygılar sunar, aziz milletimize saygılarımla arz ederim.