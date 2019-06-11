Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli neden moderatör Küçükkaya'ya tepki gösterdi? /11 Haziran 2019 10:26

Bahçeli neden moderatör Küçükkaya'ya tepki gösterdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya'ya tepkisinin nedeni kendisine sorulmaması mı?

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Moderatör olarak Küçükkaya'nın seçilmesine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır. Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Bahçeli'nin tepkisinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Tarşılık beklemeden İstanbul'da aday çıkarmayacağını açıklayan Yıldırım’ın ortak adayı olduğunu ilan eden MHP’ye program ile ilgili herhangi bir danışmada bulunulmamış. Bu gelişme, 'Kürdistan…' söylemiyle yükselen, ancak 'kol kırılır yer içinde kalır' anlayışıyla bir süreliğine içe atılan tepkiyi de dışa çıkarmış."

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