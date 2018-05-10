Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli muhalifi Ozan Arif'ten Cumhur ittifakına 'özel şiir' /10 Mayıs 2018 15:32

Bahçeli muhalifi Ozan Arif'ten Cumhur ittifakına 'özel şiir'

Ozan Arif olarak bilinen sanatçı Arif Şirin, sosyal medya hesabından yazdığı bir şiiri paylaştı.

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Devlet Bahçeli’nin hedefinde olan Ozan Arif, yazdığı şiirde “Yiyip içip saçtınız be, Üretmekten kaçtınız be, Kaç fabrika açtınız be? Geçin beyler bitti bu iş!..” dizelerini kullanıyor.

Ozan Arif daha önce yazdığı şiir nedeniyle MHP Genel Merkezi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İşte o şiir:

Manifesto falan filan,
Geçin beyler bitti bu iş!
Çevir çevir aynı yalan,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Aynı potlar, aynı gaflar,
On beş yıldır aynı laflar,
Tek inanan artık saflar!
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Satman dedik duymadınız,
Sata sata koymadınız!..
Yiye yiye doymadınız,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Yiyip içip saçtınız be,
Üretmekten kaçtınız be,
Kaç fabrika açtınız be?
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Hatta yerken basıldınız,
Köşelere kısıldınız,
Laf ebesi kesildiniz,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Bina, zina haddi aştı,
Tokilerle doldu taştı,
Yerler, gökler betonlaştı,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Tünel-münel, yol-mol hallet,
Yaptığınız her şey illet!..
Ceremeyi çeken millet,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Yol yaparak yol buldunuz(!)
Yol yaptıkça mal buldunuz,
Şeye sürün bol buldunuz!..
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Götürene hay maşallah,
Götürmeyen eh inşallah!..
Yeter artık hadi yallah...
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
İl il gezen büyük başlar,
Konuşurken şurdan başlar!
Üniversite kurmuş..muşlar...
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Üniversite tamam, var da,
Mezun olan sokaklarda...
İş-güç yoktur hepsi darda,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Tek adamlık nerden çıktı?
Sıktı bre artık sıktı!
Sizden olan sizden bıktı,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
O diyenler, git gez artık,
Kıç kılıyım demez artık!..
Hayvan terli yemez artık,
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Korku sardı dağları bak,
Birbirine namert, alçak,
Diyenlerin bu ittifak!..
Geçin beyler bitti bu iş!..
***
Arif der ki; örtmeyin hiç,
Sağa, sola sürtmeyin hiç,
Kıçınızı yırtmayın hiç,
Geçin beyler bitti bu iş!..
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