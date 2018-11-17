Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: Milletvekilimizin açıklamaları bizi bağlamaz /17 Kasım 2018 12:40

Bahçeli: Milletvekilimizin açıklamaları bizi bağlamaz

MHP lideri Bahçeli, AKP'yi ittifak konusunda "Herkes aklını başına alsın" diyerek uyaran Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Açıklamaları MHP'yi bağlamayacaktır" dedi.

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Bahçeli'nin "Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır" dediği açıklamaları şu şekilde:

Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir. Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.
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