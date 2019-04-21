Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli lince uğrayan Kılıçdaroğlu'nu suçladı: O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın? /21 Nisan 2019 21:03

Bahçeli lince uğrayan Kılıçdaroğlu'nu suçladı: O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara'daki şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bahçeli "Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğini  araştırmalı, danışmanlarına sormalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdı" dedi.

MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nun yumruklamasına ilişkin olarak "Televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım" görüşünü dile getirdi.

Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın çok yönlü inceleme yapması gerektiğini ifade ederek, "Bakanlık konuyu çok yönlü incelemelidir. Köy halkı teker teker dinlenmelidir. Bu bir siyasi partinin liderine karşı yapılan yakışık kalmaz, kabulü mümkün değildir" diye konuştu. 

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin hele hele iktidar partisinden sonra meclis te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir.

Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı danışmanlarına sormalı parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır. 

Türkiye de mazbatayı daha da gererek Türkiye’de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? Bu durumu İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli.

Cezaevinde ellibeş kişinin hayatını kaybettiği bir eylemde baş rol oynayan bir kişinin çizgisini beğeniyorsan senin çizgin CHP’nin çizgisi değil. Senin çizgin Atatürk’ün çizgisi değil. Senin çizgin demokrasinin çizgisi değil.

Tekraren ifade ediyorum diyorum ki, bu akşam YSK toplansın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde oynanan oyunda kendisi oyunun bir figürü müdür değil midir önce onun tespitini yapsın. Figürü değilse onun partisinin adayının mazbata kavgasına bu akşam son versin. Türkiye’yi sükunete ve suhulete davet etsin. Ali rahmet beye ihtiyaç var.

O bölgede ne işin var senin? İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara’nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı.

Akkuzulular inançları siyasi davranışlarıyla sert adamlar. Eğer bunlara ‘Bu adam burada ne geziyor bunu sokmayın köye’ demişlerse, televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım.”
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