Bahçeli: İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğiz

Fedakarlık yaptıklarını belirten Bahçeli, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ortak aday çıkaracakları her yerde 'mücadeleye' hazır olduklarını söyledi.





Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.





1 Kasım 2015 seçimlerinde takındıkları tavırdan dolayı kendilerine husumet besleyenlerin sayısında artış olduğunu belirten Bahçeli, 24 Haziran seçimleri sonrası partisindeki duraksama ve duraklamanın son bulduğunu söyledi. Bahçeli, "Çöküşümüzü bekleyenler şok oldular. Bitişimizi bekleyenler vurgun yemişe döndüler" görüşünü dile getirdi.





'FEDAKARLIK YAPIYORUZ'





Konuşması boyunca Cumhur İttifakı'na parti olarak verdikleri öneme değinen Bahçeli, yerel seçimler ile 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin sonuçları arasında fark olmaması için fedakarlık yapacaklarını söyledi. Bahçeli, İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir'de de aday çıkarmayacaklarını duyurdu.



Bahçeli ayrıca, 'zillet ittifakı' olarak nitelendirdiği CHP, HDP ve İYİ Parti ile ilgili olarak da "Ortak aday çıkaracakları her yerde mücadeleye hazırız. Cumhur İttifakı'nı hedef alanlar karşılarında bizi bulacaklar" diye konuştu.



