Bahçeli 'EVET' i nasıl anlatacağını düşünüyor

MHP’nin referandum sürecinde yürüteceği “evet” kampanyasının temelini 15 Temmuz darbe girişimi oluşturacak. “Türkiye’de hiçbir şey 15 Temmuz öncesindeki gibi değil. 15 Temmuz, dış güçlerin Türkiye üzerindeki emellerini en net ortaya koyan girişimdir” sözleriyle teklifi parti tabanına anlatmayı hedefleyen MHP’nin üzerinde duracağı bir diğer nokta ise “değişikliğin Erdoğan için değil, ‘millet’ için yapılacağı.” Bahçeli’nin, “Biz, millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet diyeceğiz” şeklindeki ifadeleri siyasi kulislerde “kampanyanın sloganı bu” diye nitelendirilirken, partinin referandum sürecindeki kampanyasının ana noktasını ise “15 Temmuz darbe girişimi” oluşturacak.





İlk rakip CHP





Anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde CHP’li milletvekillerinin MHP tabanına yönelik açıklamalarını da kendi içinde değerlendiren parti yönetimi de “CHP’nin başkanlık sistemine ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları da tabana anlatacak.” CHP’lilerin “twitter hesabından Bahçeli’nin başkanlık sistemine ilişkin önceki konuşmalarını yayınlamaları” üzerine MHP de özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Ekim 2015 tarihinde İMC TV’deki “Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilebilir mi” sorusuna verdiği “tabii” yanıtının yer aldığı videoyu da kampanya kapsamında çeşitli platformlarda yayınlayacağı ifade ediliyor.





HDP de hedefte







MHP, bu süreçte HDP’nin “hayır kampanyasını” da ele alacak. HDP’nin daha önceki Anayasa Komisyonu’nda “fedarasyon talebinde bulunduğuna” dikkat çekilerek, MHP’nin teklife müdahalesiyle anayasanın ilk 4 maddesinin korunduğuna atıf yapılacak. MHP’nin “süreçte taşın altına elini koymasıyla federasyon ve özerklik taleplerinin tümünün kaldırılıp, atıldığı” anlatılacakken, daha önce Cumhurbaşkanının “sadece vatana ihanet ile yargılanabildiğini ancak teklif ile cumhurbaşkanının aynı zamanda halka hesap verebilir noktaya getirildiğine” de dikkat çekilecek.





MYK’de şekillenecek





MHP’nin bu süreçte mitinglerden çok istişare toplantılarıyla referandum sürecini yöneteceği ileri sürülürken, sürece ilişkin kapsamlı çalışmanın da MHP MYK sonrası yapılacağı belirtiliyor.