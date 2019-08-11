Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: Erken seçime ihtiyaç yoktur /11 Ağustos 2019 09:11

Bahçeli: Erken seçime ihtiyaç yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazı çıkışında kameraların karşısına geçti.

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Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin sürekliliğine vurgu yapan Bahçeli, erken seçim tartışmalarına da değinerek, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir; güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir" diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında yer verdiği "Ağustos ayı, bizim için zafer ayıdır" ifadesinin sorulması üzerine, "Ağustos ayı zafer ayıdır" yanıtını verdi.

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