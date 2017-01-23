Bahçeli Erdoğan'a bu kıyağı neden yaptı?

Merak bu ya: Bahçeli bu kıyağı neden yaptı?





Gördüğüm şu: Ankara’da herkes, Türkiye’nin her tarafındaki insanlar gibi, tek bir soruyu birbirine sorup duruyor: Devlet Bahçeli bunu neden yaptı?





Siz bu sorunun cevabını biliyor musunuz?





MHP’liler biliyor mu peki?





Bilinen şu:





15 Temmuz uğursuz darbe girişimi sonrasında.. öne çıkan daha âcil konular sebebiyle.. AK Parti ‘sistem‘ değiştirmeyi daha farklı bir ortama kadar ertelemiş, konuyu tartışma gündemi dışına çıkarmıştı..





Ne olduysa oldu ve MHP liderinin ‘‘Gelin birlikte anayasada o değişikliği yapalım” teklifi duyuldu.





Sonuna kadar da desteğini yenileyerek sürdürdü Devlet Bahçeli; kendi milletvekillerinin heyecanı sönmesin diye ‘erken seçim‘ kozunu da kullanarak…





Peki de, neden?





Akla gelen bütün açıklamalar makulün ötesinde akla zarar şeyler… Bir kısmı da bilinen Devlet Bahçeli imajına pek uymuyor…





Bahçeli’nin ‘‘Gelin birlikte anayasayı değiştirelim” çıkışına kadarki söylemi ‘başkanlık sistemi‘ konusunda en aşırı ithamları içermekteydi, o noktadan birdenbire dönüş bile Bahçeli kimliğine aykırı.





O halde neden?





Kendisini yakından tanıyan Tuğrul Türkeş‘in –eski MHP’li, şimdiki hükümette başbakan yardımcısı koltuğunda oturduğunu da unutmayalım– Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan bir Bakanlar Kurulu’nda da dile getirdiğini söylediği Hürriyet‘te çıkan uyarısı bir parça açıklayıcı: ‘‘Kumpas kuruyor”…





Destekler göründüğü halde yarı yolda bırakma kumpası…





Oysa gördük, MHP Meclis’te AK Parti’nin sayısal eksiğini tamamlamaktan geri durmadı.





Anayasa değişikliği geçer ve başkanlık sistemi gelirse.. Bahçeli‘nin başkan yardımcısı olabileceği, hatta referandum öncesinde hükümete bazı MHP’li isimleri bakan olarak verebileceği dahi konuşuluyor…





Bizans.. ah Bizans..





‘Kumpas‘ niyeti de açıklamıyorsa MHP liderinin ‘başkanlık sistemi’ne verdiği desteği… bu desteği başka ne ile açıklayabiliriz?





2002 yılında da, bir kaynağa göre ‘bir telefon görüşmesi sonrası’ ortaya atılıp ‘erken seçim’ konusunu –hatta 3 Kasım tarihini de ilk günden telaffuz ederek– yine MHP lideri gündeme sokmuştu.





MHP’yi baraja takmayla sonuçlanabileceği ihtimali güçlü olduğu halde…





Taktı da.





Bir arazi temizliği gerçekleşmişti Bahçeli sayesinde..





Bu defa da, sistem değişikliği yaşanırsa.. hele hükümet ve/veya başkanlık ortağı haline dönüşürlerse.. bundan en büyük zararı yine MHP görmeyecek midir?





Epeydir kullanılmadığı için unuttuğumuz bu topraklarda siyaset yapmanın sıfatını hatırlamanın tam zamanı: Bizans siyaseti…





Galiba MHP liderinin yaptığı o; Bizans siyaseti…





Beklediği sonucun ne olduğunu ancak referandum günü sandıklar açılınca görebileceğiz…





Yeni bir arazi temizliği gelir mi ardından?





Neden olmasın?