Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli: Cumhur ittifakı dünden hazır /13 Eylül 2018 21:19

Bahçeli: Cumhur ittifakı dünden hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib operasyonu ve ittifak tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Polatlı'da temel atma töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır'' dedi.

Bahçeli, "İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedbahtlara, hiyanet çetelerine fırsat verilmemelidir" dedi
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