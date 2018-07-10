Bahçeli AKP'nin etkili isminin başını yedi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Elitaş’ın seçim bölgesi olan Kayseri’de, MHP ile ilgili ittifaka yönelik seçmenlere “Yüzde 2.5’lik parti kuyruğumuza takıldı” dediği iddia edildi.,







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Kayseri’deki il istişare toplantısı kapsamında AKP’nin milletvekili adaylarına yönelik “MHP ile oynamaya kalkmayın” sözlerinin altında, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile birlikte Elitaş’ı da kast ettiği ileri sürülüyor.





MHP kulislerinde, Elitaş’ın yeniden grup başkanvekili olarak gösterilmemesi ise 'AKP gereğini yaptı' şeklinde yorumlanıyor.