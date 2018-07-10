Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli AKP'nin etkili isminin başını yedi /10 Temmuz 2018 09:58

Bahçeli AKP'nin etkili isminin başını yedi

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın partisi tarafından yeniden grup başkanvekili olarak gösterilmemesinin nedeninin, 24 Haziran seçimleri döneminde partisinin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP’ye yönelik söylediği öne sürülen sözler olduğu iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Elitaş’ın seçim bölgesi olan Kayseri’de, MHP ile ilgili ittifaka yönelik seçmenlere “Yüzde 2.5’lik parti kuyruğumuza takıldı” dediği iddia edildi.,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Kayseri’deki il istişare toplantısı kapsamında AKP’nin milletvekili adaylarına yönelik “MHP ile oynamaya kalkmayın” sözlerinin altında, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile birlikte Elitaş’ı da kast ettiği ileri sürülüyor. 

MHP kulislerinde, Elitaş’ın yeniden grup başkanvekili olarak gösterilmemesi ise 'AKP gereğini yaptı' şeklinde yorumlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli AKP'nin etkili isminin başını yedi Sonraki Haber >>

Nifak'a karşı İhlas....

Nifak'a karşı İhlas....

Tek suçu hayır sever olmak....

Tek suçu hayır sever olmak....

Allah'tan korkmuyorlar...

Allah'tan korkmuyorlar...

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:45