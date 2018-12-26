Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: Akpınar kendisine yazık etti, Halk TV'ye çıkıp özür dilesin /26 Aralık 2018 12:42

Bahçeli: Akpınar kendisine yazık etti, Halk TV'ye çıkıp özür dilesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı gazete ve televizyonlarda çalışan kişilerle bir araya geldi.

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Burada ekonomi ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli ana başlıklarıyla şunları söyledi:

ABD’nin Suriye’den çekilmesi: ABD’nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği anda Suriye’den askerlerini çekeceğine dair görüşü yankı bulmuştur. Sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yöneten şahsiyetlerin kamuoyunu bilgilendirmelerinde fayda vardır. ABD’nin ani kararının arkasında ne yatmaktadır bilmiyorum, ama tahmin edebilecek birikim içerisindeyiz.

Sanatçılara soruşturma: Konuşma esasını kaybetmiştir. Kim halkı ne kadar güldürürse o kadar alkış alacağım kanaatiyle hareket etmektedir. Şunu söylemek istiyorum. İsterlerse burada Halk TV’nin Arena’sını baştan bu yana neler alaya alındı, bunları tartışmakta yarar var. Öbür taraftan ise konuşmalar çok hoş bir şey değildi. Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Bu eleştiri değildir. Metin Akpınar gibi toplumun sevdiği bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmektedir. Kendisine yazık etmiştir. Böyle şey olmaz, olmamalıdır. Bizim Türk toplumunun geçmişinde ayaktan asılma yoktur. Ayaktan asılmayı kast ediyorsanız. Recep Tayyip Erdoğan’ı faşizmin lideri olarak lanse ediyorsunuz. Ben Metin Akpınar’ın Halk TV’ye çıkarak ‘Bu benim cahilliğimdir, özür diliyorum’ demesi lazımdır. Türk demokrasisini yaşatayım derken, demokrasiyi katletmenin anlamı yoktur. Metin Akpınar’ın Abuzer Kadayıf filmini seyretsinler. Orada sosyoloji ile gerçekler arasındaki şeyleri görsünler.


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