Bahçeli'den ABD'ye ilginç Zarrab önerisi

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Manisa’da gazetecilere konuşan Bahçeli, ABD’de tutuklu bulunan ve ilk duruşması 4 Aralık’ta görülecek olan Sarraf’a değindi.







Sarraf’ın ABD’ye nasıl gittiğinin ‘henüz gölgede’ olduğunu savunan Bahçeli, ABD’nin Sarraf’ı kullanarak Türkiye üzerinde baskı kurup kurmak istemediğini söylemek için duruşmaları beklemek gerektiğini kaydetti.







17-25 Aralık sürecinde aylarca meydanlarda AKP'nin yaptığı yolsuzlukları anlatan ve 'Ver Bilal'i al başkanlığı' diyen MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “O konuda da çok karmaşık ifadeler var. Eğer Türkiye’de bir suç işlenmiş veya işlenmiş suça iştirak edilmiş ise bu ülkemizi ilgilendiren bir durumdur. ABD, kendi hükümranlık alanında işlenmemiş bir suç için, dava açma gibi bir yetkiyi kendisinde nasıl görüyor, bunu iyi değerlendirmek lazım. ABD’nin böyle bir hakkı yok. Eğer bu gibi konularla ilgili elinde bir veri, bilgi varsa kişiyi orada tutuklu bulundurmak yerine eldeki bilgilerle beraber onu Türkiye’ye iade etmesi lazım.”





Bahçeli, şöyle devam etti: “Eğer böyle bir konuda, kendi topraklarındaki hükümranlık alanında, birtakım faaliyetlerden dolayı suç işlemiş ise, o zaman buradan kendisiyle ilgili 80’in üzerinde dosyanın gönderilmiş olduğu Fethullah Gülen’i niye iade etmiyor?”





Sarraf, ABD’de Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor. Yargılandığı davada eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da sanık.