Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den ABD'ye ilginç Zarrab önerisi /26 Kasım 2017 12:17

Bahçeli'den ABD'ye ilginç Zarrab önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘elde bilgi ve veri varsa’, dolandırıcılıktan tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf’ın ABD tarafından Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Manisa’da gazetecilere konuşan Bahçeli, ABD’de tutuklu bulunan ve ilk duruşması 4 Aralık’ta görülecek olan Sarraf’a değindi.

Sarraf’ın ABD’ye nasıl gittiğinin ‘henüz gölgede’ olduğunu savunan Bahçeli, ABD’nin Sarraf’ı kullanarak Türkiye üzerinde baskı kurup kurmak istemediğini söylemek için duruşmaları beklemek gerektiğini kaydetti.

17-25 Aralık sürecinde aylarca meydanlarda AKP'nin yaptığı yolsuzlukları anlatan ve 'Ver Bilal'i al başkanlığı' diyen MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “O konuda da çok karmaşık ifadeler var. Eğer Türkiye’de bir suç işlenmiş veya işlenmiş suça iştirak edilmiş ise bu ülkemizi ilgilendiren bir durumdur. ABD, kendi hükümranlık alanında işlenmemiş bir suç için, dava açma gibi bir yetkiyi kendisinde nasıl görüyor, bunu iyi değerlendirmek lazım. ABD’nin böyle bir hakkı yok. Eğer bu gibi konularla ilgili elinde bir veri, bilgi varsa kişiyi orada tutuklu bulundurmak yerine eldeki bilgilerle beraber onu Türkiye’ye iade etmesi lazım.”

Bahçeli, şöyle devam etti: “Eğer böyle bir konuda, kendi topraklarındaki hükümranlık alanında, birtakım faaliyetlerden dolayı suç işlemiş ise, o zaman buradan kendisiyle ilgili 80’in üzerinde dosyanın gönderilmiş olduğu Fethullah Gülen’i niye iade etmiyor?”

Sarraf, ABD’de Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor. Yargılandığı davada eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da sanık.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'den ABD'ye ilginç Zarrab önerisi Sonraki Haber >>

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Maden ailesinin anısına....

Maden ailesinin anısına....

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

İmrendirin alemi...

İmrendirin alemi...

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

ABD’nin gizli üssü görüntülendi

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:05