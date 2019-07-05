Bahamalar açıklarında helikopter düştü





Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Bahamalar'daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.





Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.





Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.





Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.





ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.







