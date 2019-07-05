Samanyolu Haber /Gündem / Bahamalar açıklarında helikopter düştü /05 Temmuz 2019 12:09

Bahamalar açıklarında helikopter düştü

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

SHABER3.COM


Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Bahamalar'daki Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahamalar açıklarında helikopter düştü Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:39