Bağımsızlık ilan etmeye hazırlanan Katalonya'da nasıl bir devlet' kurulacak?

İspanya devletinin yasa dışı olarak tanımladığı referandumda 'Evet'in yüzde 90 çıkmasının ardından Katalan yönetimi de bağımsızlığı ilan etmekte kararlı görünüyor.

Son olarak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlığı ilan edeceklerini açıkladı.

Referandumun ardından ilk mülakatını BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.

Pazar günkü bağımsızlık referandumunun ardından ilk söyleşisini BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.

Peki Katalonya, bağımsızlığını ilan etmesi durumunda ne gibi bir yol haritası izlemeyi ve nasıl bir devlet kurmayı planlıyor?





Katalonya parlamentosunda yer alan Junts pel Sí (Evet için Birlikte) oluşumu ile Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) beraber "yasal geçiş ve cumhuriyetin kurulması yasası"nı hazırlamıştı.





Ağustos ayının sonunda Katalan Parlamentosu'na sunulan tasarı 6 Eylül'de kabul edildi.













Böylece 89 madde ve üç düzenlemeden oluşan tasarının onaylanmasıyla birlikte 1 Ekim'de gerçekleştirilen referandumun kararı alındı. Bu yasa aynı zamanda Katalonya'nın İspanya devletinden nasıl ayrılacağını ve yeni devletin nasıl kurulacağını içeriyor. Yasaya göre, resmi sonuçların açıklanmasının ardından 48 saat içinde İspanya'dan ayrılık kararının açıklanması gerekiyor. Yasada, bağımsızlık kararının alınabilmesi için referandumda asgari bir katılım oranı ise yer almıyor. İspanya anayasasını ihlal ettiği söylenen bu yasanın öne çıkan bazı başlıkları şunlar: Yeni anayasanın hazırlanması Yeni anayasasının katılımcı bir şekilde hazırlanması için altı ay boyunca toplumun farklı kesimlerinden görüşler alınacak. Altı ayın ardından seçimler düzenlenerek Kurucu Meclis oluşturulacak. Kurucu Meclis'in şimdiki Katalan Parlamentosu'nda olduğu gibi 135 üyeden oluşması bekleniyor. Hazırlanan anayasanın kabul edilmesi için ilk oylamada üyelerin beşte üçünün, yoksa ikinci oylamada ise salt çoğunluğunun onay vermesi gerekiyor. Anayasa meclisten geçtikten sonra referanduma götürülecek.



