Samanyolu Haber /Gündem / Bağdat'tan gerilimi tırmandıracak uygulama /03 Ekim 2017 15:08

Bağdat'tan gerilimi tırmandıracak uygulama

Kürt parlamenterlerin, Irak Parlamentosu'ndaki bugünkü oturuma katılmasına izin verilmedi.

SHABER3.COM

Bağdat’tan Kürt parlamenterlerin girişine engel

Rûdaw Bağdat muhabiri, Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan oturuma, Kürt parlamentlerlerin katılmasına izin verilmediğini bildirdi.

Oturuma 175 Iraklı parlamenterin katıldığı öğrenildi.

Parlamento Başkanı Selim Cuburi ile Şii Ulusal Koalisyonu, IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunda oy kullanan Kürt parlamenterlerin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Kürt temsilcilerin yargılanıp parlamenterliklerinin de düşürülmesi isteniyor.

Cuburi’nin, referandumda oy kullanan parlamenterlerin listesini talep ettiği kaydedildi.
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