Samanyolu Haber /Gündem / Bağcılar'da yangın: 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi /08 Şubat 2019 01:10

Bağcılar'da yangın: 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bir binanın elektrik panosu patladı, yoğun duman nedeniyle 15'i çocuk 21 kişi zehirlendi.

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Olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 5 katlı bir binada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı.

Mahallede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edilirken 15'i çocuk 22 kişi dumandan zehirlendi.

Mahalle sakinleri, caddenin siyah dumanlarla kaplanması sonucu kapı zillerine bastıklarını ve ardından polisleri çağırdıklarını belirtti. Dumandan zehirlenen çocuklar ve bina sakinleri, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İBB'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; olayla ilgili, "Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir." açıklaması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bina girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının Bağcılar itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlardan bazıları ve panik yaşayan 16 kişi ekiplerimiz tarafından tahliye edilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir. Bir patlama söz konusu değildir."

 
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