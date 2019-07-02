Bafra Cezaevi’nde neler oluyor?

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sıcak suyun ardından soğuk su kesintileri de başladı. 21 kişi tek odada tutuluyor.





Bafra Cezaevinden bir tutuklunun gönderdiği mektupta, cezaevi şartlarının kötüleştirilerek bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığı belirtiliyor.





Mektupta durum şöyle anlatıldı: “Bugünlerde sürekli su kesintisi yapıyorlar. Gerekçe kazan dairesindeki arıza. Sıcak sudan vazgeçtim soğuk su bile alamaz olduk. Tuvalet sayısı 1, mevcut 21 olunca sular da uzun süre kesik olunca artık rezilliği sen düşün. Bafra gibi deniz kenarında olan içinden büyük bir nehir geçen, üstelik sürekli yağmur olan bir yerde su kesintisi yapılması ne kadar garip değil mi? Bir de yeni cezaevi diyorlar.”





“HAYVAN HAKLARI DERNEĞİ'NE YAZACAĞIM”





Sorunlarına kimsenin ses vermediğini belirten tutuklu, son çare olarak TBMM, Adalet Bakanlığı, CİMER, BİMER, İnsan Hakları Örgütleri olmazsa Hayvan Hakları Derneği’ne yazacağını belirtti.





Hayvanların bile tutuklulardan daha çok değer gördüğünü belirtilen mektupta Bafra Cezaevindeki doluluğa da vurgu yapılıyor.





5 KİŞİ DÖNÜŞÜMLÜ YERDE YATIYOR





Bulundukları koğuşta 21 kişi tutulduklarını, 5 kişinin yerde dönüşümlü olarak yattığını belirten tutuklu, başka cezaevlerine sevk dilekçelerine de cevap verilmediğini belirtti. Şartların her geçen gün kötüleştirildiğini belirten tutuklu, yakında iki kişi bir yatakta yatmak durumunda kalacaklarını dile getirdi.





CEZAEVLERİNDE KASTEN HAK İHLALLERİ





OHAL döneminden itibaren cezaevlerinde su kesintileri bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Cezaevlerinin yanındaki şehirlerde su kesintisi şikayeti gelmezken, cezaevlerinden sürekli olarak günde 20 saatlere varan su kesintileri haberleri geliyor.





Kalabalık koğuşlarda ya da hücrelerde tutma da bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılıyor. Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde onlarca kişi büyük koğuşlarda ya da 3 kişilik odalarda tek başına “hücre” cezasına çarptırılmış durumda. İki yıldır bu şekilde cezalandırılan tutuklular var.





Diğer taraftan ise 7/8 kişilik koğuşlara 20’nin üzerinde tutuklu yerleştirilmesi uygulaması yaygın biçimde sürdürülüyor.







