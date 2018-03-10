Samanyolu Haber /Gündem / Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye sert açıklama... /10 Mart 2018 22:38

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye sert açıklama...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin komşu Arap ülkelerine yönelik politikalarının akıllıca olmadığını söyleyerek, Ankara'ya "Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duyması" çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'nin komşu Arap ülkelerine yönelik politikalarının akıllıca olmadığını söyleyerek, Ankara'ya "Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duyması" çağrısı yaptı.

Bakan Enver Gargaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Arap-Türkiye ilişkilerinin en iyi durumda olmadığı bir sır değil" dedi.

Gargaş şöyle devam etti:

"Dengeye dönebilmek için, Ankara Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duymalı ve komşularıyla akıl ve mantık çerçevesinde ilişki kurmalı."

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Suudi Arabistan öncülüğünde Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve Türkiye'nin Katar'ın yanında yer alması, Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerinde gerginliğe sebep olmuştu.

Bu dört ülke Katar'ı radikal İslamcılara destek vermekle suçlamış, Katar iddiaları reddetmişti.

Reuters'ın haberine göre BAE kendini radikal İslam'a karşı siper olarak görüyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) karşı olduğu Müslüman Kardeşler'in destekçisi olarak tanımlıyor.

Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahayan'ın Aralık 2017'de attığı bir tweet de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile polemiğe yol açmıştı.

Bakan Zayed, Birinci Dünya Savaşı'nda Medine kentini savunan Osmanlı birliklerinin komutanı Ömer Fahreddin Türkkan'ı "hırsız" olarak tanımlayan bir tweet paylaşmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zayed'i "terbiyesiz" ve "petrol şımarığı" olarak nitelendirmiş; "Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" sözleriyle tepki göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye sert açıklama... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:30