Samanyolu Haber /Gündem / Babasını, eşini ve iki çocuğunu öldürdü /19 Mayıs 2018 10:45

Babasını, eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürüp jandarmaya teslim oldu.

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İddiaya göre uzun süredir işsiz olan ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Hamza Sakin (45) Mudanya'da bir lisede okuyan oğlu S.S. (15) ve kızı Ü.S.(18)'yi de yanına alarak karısı Havva Sakin (40)'inde kaldığı babası Hasan Sakin (70)'in Evciler köyündeki evine gitti. Birlikte iftar yaptıktan sonra bilinmeyen bir sebeple cinnet getiren Hamza Sakin yanındaki tabancayla evin içerisinde ateş etmeye başladı.

Önce babasını öldüren Hamza Sakin daha sonra odalara kaçmaya çalışan eşi ve 2 çocuğuna da kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatlarını kaybederken, cinnet getiren eş jandarmaya giderek teslim oldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. 112 Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından 4 kişinin de hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından baba, eş ve 2 çocuğun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor
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