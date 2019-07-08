Babası ülkeyi felakete sürüklemişti

Türkiye'nin batı komşusu Yunanistan'da 7 Temmuz'da yapılan erken seçimde iktidar değişti.





İki dönemdir iktidarda bulunan Sol Parti lideri Çipras'ı geride bırakarak seçimlerden zaferle çıkan Kiriakos Miçotakis'in ailesi ülke siyasetine yıllardır yön veren "hanedanlardan biri" olarak görülüyor.







OĞUL MİÇOTAKİS TEK BAŞINA İKTİDAR





Pazar günü yapılan erken genel seçimde yüzde 39’un üzerinde oy alarak 158 milletvekili çıkaran ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu yakalayan Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın eski başbakanının oğlu.







Babası Konstantinos Miçotakis, 1989-1992 arasında başbakanlık görevini ifa etmişti.





Kendisinden 14 yaş büyük ablası Dora Bakoyannis de bir süre Atina Belediye Başkanlığı yapmış; ardından Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.





ÜÇ ETKİLİ AİLEDEN BİRİ: MİÇOTAKİS





Sosyalist Papandreou ve muhafazakâr Karamanlis aileleriyle birlikte Miçotakis ailesi de uzun yıllar Yunan siyasetinde etkili oldu.





Uzun yıllar süren bu etki, 2009’da başlayan ekonomik krizin ardından 2015’te radikal sol SYRIZA’nın iktidara gelmesiyle değişti. Muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi’nin 2015’te aldığı bu yenilgi, o dönem “devrim” olarak nitelense de kaybettiği gücünü geri kazanması yaklaşık beş yıl sürdü.





Yunanistan siyasetini takip eden uzmanlardan biri olan Bojan Pancevski, sandıktan çıkan sonucu şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.





Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis'in babası 1989-1992 yılları arasında başbakanlık görevini ifa etmişti.





"ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLEYEN ÜÇ KİLİ HANEDANDAN BİRİ"





Pancevski, “”Yaygın şekilde yolsuzluk, insan kayırmacılığı ve iltimastan çok çeken Yunanistan, 4 yıllık sol popülizminden sonra ülkeyi 2008 öncesi felakete sürükleyen, politikayı bugünkü haline getiren üç kilit hanedandan birinden olan bir liderin öncülüğündeki muhafazakâr partiyi yeniden seçiyor.” yorumunda bulundu.





Liberal bir politikacı olarak görülen 51 yaşındaki Miçotakis, 2016 yılı ocak ayında partisi YDP’nin liderliğine seçildiğinden bu yana sol koalisyon hükümeti ve Başbakan Aleksis Çipras’a yönelik sert bir tutum takındı.





ÇİPRAS'IN AB VE IMF POLİTİKALARINI ELEŞTİREREK OY ALDI





Miçotakis ekonominin çok yavaş ilerlediğini ve hükümetin sadece Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelecek mali yardımlara odaklandığı konusunda eleştirilerini sürdürdü: “Çipras her şeyini bu kurumlara verdi, ancak karşılığında hiçbir şey almadı.”





Miçotakis, Makedonya konusundaki değişikliklere ilişkin de Çipras’ın karşısındaki tepkilerden faydalandı.





2015’ten bu yana iktidarda olan SYRIZA’nın oy oranı bu seçimde yüzde 90’ı açılan sandıklardan çıkan sonuca göre yüzde 31,6’da kaldı. Bu oranlara göre 86 milletvekili çıkarabiliyor.





İLK TEBRİK ERDOĞAN'DAN





Erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis, yaptığı ilk basın açıklamasında bütün Yunanların başbakanı olacağını söyledi ve bir önceki SYRIZA hükümetini ima ederek, “Dar bir çembere sokulan Yunanları bu çemberden çıkarmaya çalışacağım.” dedi.





YDP lideri Kiriakos Miçotakis’e ilk tebrik mesajının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iletildiği açıklandı.