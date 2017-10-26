Babası tutuklu 12 yaşındaki hasta Eray'ın durumu meclis gündeminde

HDP Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan kan kanseri teşhisi konulan ve babası OHAL döneminde tutuklanan 12 yaşındaki oğlu Muhammed Eray için Meclis’te soru önergesi verdi. Aslan, soru önergesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplamasını istedi.

Mehmet Ali Aslan twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; “Muhammed Eray 12 yaşında. Tutuklu yargılanan babasının üzüntüsündn Lenf Kanseri oldu! Tutuksuz yargılama için Adalet Bakanına önerge verdik.”

Babasının tutuklanmasından etkilenen Muhammed tedaviye olumlu cevap vermiyor





OHAL döneminde çıkarılan KHK ile mesleğinden atılan ve Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu olan komiser yardımcısı Ender Özkul’un 12 yaşındaki oğlu Muhammed Eray’a kan kanseri teşhisi konulmuştu. Babasının tutuklanmasından sonraki süreçten etkilenen Muhammed Eray, tedaviye olumlu cevap vermiyor. Anne ise tek başına kalmanın sıkıntısıyla tükenmişlik sendromu yaşıyor. Eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşanan zulmü gündeme getirmişti. Babanın tutuksuz yargılanması geretiğini söyleyen Gergerlioğlu, yetkililerden aile için yardım istedi.













Gergerlioğlu, “Anne ve babasının küçük yaşta kaybeden baba tutuklanınca eşi Oya Hanım da kendi ailesi tarafından dışlanmış. Ailenin büyük oğlu 12 yaşındaki Muhammet Eray’ın okul başarısı düşüyor, duygusallaşıyor ve içine kapanıyordu. Gün geçtikçe iştahı kesiliyor, aralıklı ateşleri yükseliyordu. İstanbul’da Lenfoma teşhisi konuyor. “Oğlum üzüntüden kanser oldu Ömer bey, çok iyi biliyorum yavrumdur, o çok duygusal bir çocuktur, babası için çok üzüldü, yıkıldı o “diyordu bana Oya hanım.” ifadelerini kullanıyor.