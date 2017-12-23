Samanyolu Haber /Gündem / Babası cezaevine atılan Muhammed Eray tedaviye cevap vermiyor... /23 Aralık 2017 01:17

Babası cezaevine atılan Muhammed Eray tedaviye cevap vermiyor...

OHAL döneminde çıkarılan KHK ile mesleğinden atılan ve Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu olan komiser yardımcısı Ender Özkul’un 13 yaşındaki oğlu Muhammed Eray’a lenfoma kanseri teşhisi konuldu.

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OHAL döneminde çıkarılan KHK ile mesleğinden atılan ve Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu olan komiser yardımcısı Ender Özkul’un 13 yaşındaki oğlu Muhammed Eray’a lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Babasının tutuklanmasından sonraki süreçten etkilenen Muhammed Eray, tedaviye cevap vermiyor. Anne ise tek başına kalmanın sıkıntısıyla tükenmişlik sendromu yaşıyor. Baba ise tüm başvurulara rağmen tahliye edilmedi.

Eray’ın annesi Oya Hanım sosyal medya hesabından, “Canım oğlum ruhunda fırtınalar kopuyor biliyorum.. küçük bedeninde bu kadar acıları yaşiyorsun babana en çok ihtiyaç duyduğun anda yaninda yok.. Eray’ın babası tutuksuz yargılansın.” dedi.

Eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşanan zulmü gündeme getirmişti. Babanın tutuksuz yargılanması geretiğini söyleyen Gergerlioğlu, yetkililerden aile için yardım istemişti.




Gergerlioğlu, “Anne ve babasının küçük yaşta kaybeden baba tutuklanınca eşi Oya Hanım da kendi ailesi tarafından dışlanmış. Ailenin büyük oğlu Muhammet Eray’ın okul başarısı düşüyor, duygusallaşıyor ve içine kapanıyordu. Gün geçtikçe iştahı kesiliyor, aralıklı ateşleri yükseliyordu. İstanbul’da Lenfoma teşhisi konuyor. “Oğlum üzüntüden kanser oldu Ömer bey, çok iyi biliyorum yavrumdur, o çok duygusal bir çocuktur, babası için çok üzüldü, yıkıldı o “diyordu bana Oya hanım.” ifadelerini kullanmıştı.
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