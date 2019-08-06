Babacan'ın partisine bir transfer daha





YENİ PARTİDE ÖNEMLİ GÖREV





Bir yıldır bağımsız milletvekili olarak Meclis’te yer alan Şeker, İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra sessizliğe büründü. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Ali Babacan ekibinin MHP’den ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın ardından Şeker ile de temasa geçerek, partiye davet ettiği öğrenildi. Şeker’in partide önemli bir göreve getirileceği söyleniyor.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İYİ Parti’den istifa etti. Şeker’in 24 Haziran seçimlerinden 4 ay sonra istifa etmesi büyük şaşkınlığa sebep olmuştu. Şeker, Twitter hesabından “Değerli dostlar İyi Parti'den istifa ettim. Genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye ve cümle dostlara medyûn-ı şükran olduğumu bir vicdan borcu olarak ifade etmek isterim” sözlerini paylaşarak istifa ettiği duyurmuştu.