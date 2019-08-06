Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'ın partisine bir transfer daha /06 Ağustos 2019 07:50

Babacan'ın partisine bir transfer daha

İYİ Parti’den 24 Haziran’da İstanbul Milletvekili seçilen Fatih Mehmet Şeker, 4 ay sonra partiden istifa etmişti. Şeker’in, Babacan’ın yeni kuracağı partiye geçeceği iddia edildi

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İYİ Parti’den istifa etti. Şeker’in 24 Haziran seçimlerinden 4 ay sonra istifa etmesi büyük şaşkınlığa sebep olmuştu. Şeker, Twitter hesabından “Değerli dostlar İyi Parti'den istifa ettim. Genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye ve cümle dostlara medyûn-ı şükran olduğumu bir vicdan borcu olarak ifade etmek isterim” sözlerini paylaşarak istifa ettiği duyurmuştu.

YENİ PARTİDE ÖNEMLİ GÖREV

Bir yıldır bağımsız milletvekili olarak Meclis’te yer alan Şeker, İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra sessizliğe büründü. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Ali Babacan ekibinin MHP’den ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın ardından Şeker ile de temasa geçerek, partiye davet ettiği öğrenildi. Şeker’in partide önemli bir göreve getirileceği söyleniyor. 
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