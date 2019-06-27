Samanyolu Haber /Politika / "Babacan'ın tanışmanı yeni parti için tarih verdi" iddiası /27 Haziran 2019 20:13

"Babacan'ın tanışmanı yeni parti için tarih verdi" iddiası

Reuters, AKP'den ayrılarak yeni parti kuracağı belirtilen Ali Babacan’ın bir danışmanının ‘Babacan ve Gül büyük ihtimalle partiyi sonbaharda kuracaklar’ dediğini duyurdu.

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Reuters haber ajansı, AKP’nin içinden ona rakip bir parti çıktığına yönelik haberinde, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni partiyi sonbaharda kuracaklarını duyurdu. Ajans, Babacan’ın bir danışmanının “Babacan ve Gül büyük ihtimalle partiyi sonbaharda kuracaklar” dediğini aktardı.

Ajansa konuşan aynı kaynak yeni kurulacak partinin AKP’nin ilk dönemlerindeki politikalarını yansıtacağını söyledi.

Başka bir kaynaksa Babacan ve Gül’ün parti kurmayı 6 aydan beri düşündüklerini ve 31 Mart seçimlerinde AKP’nin birçok kenti kaybetmesinin ardından hazırlıklarına hız verdiğini söyledi.

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Habere göre partinin nasıl finanse edileceğini belirtmeyen bu kaynak halihazırda AKP’li milletvekilleri, diğer politikacılar ve akademisyenlerle görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Haberde Babacan’ın danışmanının yeni kurulacak partiye AKP’li milletvekillerinden destek olduğunu söylediği ancak sayı vermediği ve “birkaç önemli sürpriz destekçi” olacağını ifade ettiği bildirildi.

Ajans isminin açıklanmasını istemeyen bir AKP’li yetkilininse “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür. AK Parti elbette yeni partinin kurulmasından etkilenecek ancak diğer partiler gibi biz de AK Parti destekçilerini kaybedebiliriz” dediğini aktardı.

Haberde ayrıca eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın bir kaynağın Davutoğlu’nun “yeni bir adım” atmaya hazırlandığı ancak Gül ile Babacan’ın partisine katılmayı düşünmediği bilgisini verdiği belirtildi.
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