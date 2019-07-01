Samanyolu Haber /Gündem / Babacan ve arkadaşları hangi kararı aldı? /01 Temmuz 2019 13:00

Babacan ve arkadaşları hangi kararı aldı?

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye üyelikte kapı herkese açık olacak. İki temel şart var: Liyakat sahibi ve iyi insan olmak.

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden Ali Babacan'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteği ile yeni parti kurma çalışmaları devam ediyor. 

Partiye üyelik kriterleri de belirlendi. Buna göre kurulacak partiye üye olmak isteyenlerde liyakat ve iyi insan olmak haricinde herhangi bir kriter aranmayacak. 

"KESİN BİR ŞEYLER OLACAK"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler olacak” başlığıyla yayımlanan makalesinde Babacan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili transfer etmek yerine güçlü bir teşkilat üzerinde yoğunlaştığını iddia etti.

Zeyrek şunları kaydetti: "Abdullah Gül'ün D-8 toplantısında hükümete yönelik sert eleştirileri, Ali Babacan'ın, ekonominin patronu olmayı reddedip, Erdoğan'a parti kuracaklarını bildirmesi, Ahmet Davutoğlu'nun net duruşu, AK Parti tabanındaki kaynamanın somut sonuçları."

GÜÇLÜ İL TEŞKİLATLARI İÇİN HAZIRLIK

TBMM'de milletvekili transfer etmek yerine, güçlü il teşkilatları oluşturma üzerinde durulduğunu kaydeden Zeyrek, "Babacan ve yol arkadaşları, yeni kurulacak partiye katılacaklar için liberal, sağcı, solcu, Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi ayrıntılarla ilgilenmiyor ve iki şart koyuyor:

–İşinde iyi olması (Liyakat)

–İyi insan olması (Demokrat, insan haklarına, hukuk devletine saygılı)."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan ve arkadaşları hangi kararı aldı? Sonraki Haber >>

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:23