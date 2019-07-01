Babacan ve arkadaşları hangi kararı aldı?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyelerinden Ali Babacan'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteği ile yeni parti kurma çalışmaları devam ediyor.





Partiye üyelik kriterleri de belirlendi. Buna göre kurulacak partiye üye olmak isteyenlerde liyakat ve iyi insan olmak haricinde herhangi bir kriter aranmayacak.





"KESİN BİR ŞEYLER OLACAK"





Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler olacak” başlığıyla yayımlanan makalesinde Babacan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili transfer etmek yerine güçlü bir teşkilat üzerinde yoğunlaştığını iddia etti.





Zeyrek şunları kaydetti: "Abdullah Gül'ün D-8 toplantısında hükümete yönelik sert eleştirileri, Ali Babacan'ın, ekonominin patronu olmayı reddedip, Erdoğan'a parti kuracaklarını bildirmesi, Ahmet Davutoğlu'nun net duruşu, AK Parti tabanındaki kaynamanın somut sonuçları."





GÜÇLÜ İL TEŞKİLATLARI İÇİN HAZIRLIK





TBMM'de milletvekili transfer etmek yerine, güçlü il teşkilatları oluşturma üzerinde durulduğunu kaydeden Zeyrek, "Babacan ve yol arkadaşları, yeni kurulacak partiye katılacaklar için liberal, sağcı, solcu, Türk, Kürt, Sünni, Alevi gibi ayrıntılarla ilgilenmiyor ve iki şart koyuyor:





–İşinde iyi olması (Liyakat)





–İyi insan olması (Demokrat, insan haklarına, hukuk devletine saygılı)."