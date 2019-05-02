Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif parti kurulacağına dair iddialara bir yenisi daha eklendi.





Gazeteci Sabahattin Önkibar'a göre AKP'nin kurucu üyelerinden Ali Babacan, eski AKP lideri ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı belirtilen partide görev almayacak.





GÜL VE BABACAN BİRLİKTE HAREKET EDİYOR





Babacan, farklı bir siyasi parti çalışması içinde.





11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Babacan'a AKP'ye alternatif parti kurma çalışmalarında destek verdiği belirtiliyor.





BABACAN: ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEM





Önkibar'ın yeni partiye ve Babacan'ın nasıl hareket edeceğine dair makalesi şu şekilde:





"İyi Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ birkaç gün önce Ankara’da bir hastanede eski ekonomi bakanı Ali Babacan’la karşılaşır ve ikili arasında şöyle bir diyalog gelişir:





-Sayın Babacan, Ahmet Davutoğlu ile beraber misiniz?





-Sayın Davutoğlu ile insani ilişkim elbette var ama siyasi beraberliğim yok.





-Yani beraber parti kuracaklar iddiaları yakıştırma?





-Kesinlikle öyle!





-Bunun anlamı, sizin siyasetin tamamen dışında olmanız mı?





-Hayır değil... Söylemek istediğim; Ahmet Davutoğlu Hocamla siyasette beraber hareket etmediğimdir.





-Yani siyasi arayış ve çabalarınız var.





-Var... Arkadaşlarla değerlendirme ve çalışmalarımız devam ediyor.





-Parti kuracak mısınız?





-Arkadaşlarla konuşuyoruz.





-Peki Sayın Cumhurbaşkanı size, 'gel ekonomi bakanı ol' derse?





-Bunlar faraziye!





-Varsayalım 'Gel ekonomi yönetimi sende' dese?





- Kabul etmem.





- Emin misiniz?





- Kesinlikle kabul etmem!





Gelelim bu diyalogun analizine:





1) Nurcu gruplar tarafından desteklenen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi AKP dünyasında özgül ağırlığı olan isimler tarafından benimsenmiyor.





2) Uluslararası ekonomi çevreleriyle ilişkisi bilinen Ali Babacan’ın Tayyip Erdoğan’a kapılarını kapatması, Erdoğan’ın gidici olduğuna iman etmesi şeklinde yorumlanıyor."