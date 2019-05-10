Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif bir parti kurulacağı iddialarında Ali Babacan ismi daha fazla telaffuz edilmeye başladı.





Babacan’ın AKP’li eski bakanlardan Beşir Atalay ile Ankara Çukurambar’da bir pastanede görüştüğü kaydedildi.





Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Babacan gemileri yakmış gibi!" başlıklı makalesinde iki isim arasındaki görüşmenin perde arkasını anlattı.





İsmet Özçelik'i makalesi:





“AKP döneminin yıldızı parlayan semti: Çukurambar. Buradaki pastaneler ve lokantalar daha çok AKP’lilerin uğrak yeri. P. … Pastanesi de bunlardan biri.





4 Mayıs Cumartesi günü ağır konukları varmış. Ali Babacan ve Beşir Atalay. VIP odasında 2 saat kadar kalmışlar. Çıkışta ayak üstü sohbetler de yapmışlar.





BABACAN KARARLI





Onlardan biriyle görüştüm. İzlenimlerini sordum. “Ali Babacan çok kararlıydı. Gemileri yakmış gibiydi. Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor. Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm.” dedi. Yer AKP’lilerin uğrak yeri. Belli ki görülsün istenmiş.





YOLA DEĞİL, YOLLARINA DEVAM





Olay sonrası Gül-Babacan ekibine yakın isimlerle sohbet ettim. Yola çıkmışlar. Ama “yola devam” değil. “Yolumuza devam” havasındalar. Zamanlamayı sordum. “En uygun zaman” karşılığını verdiler.





Gerekçelerini de beş maddede özetlediler: “Erdoğan zayıfladı. Parti zayıfladı. Bakanlar zayıf. Bürokrasi zayıf. Uluslararası konjonktür uygun.”





PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KAYBOLDU





Daha sonra da AKP’lilerle bir araya geldim. Davutoğlu’nun çıkışını fazla önemsemiyorlar. Ama Gül-Babacan ikilisinden endişeliler.





Değerlendirmeleri şöyle: “Kabul edelim parti inişte. İstanbul, Ankara iyi olmadı. Psikolojik üstünlüğümüzü kaybettik. Partideki fareler kıpırdanmaya başladı. Gül-Babacan ekibi büyük olmasa da parça koparabilirler. Baraj artık yüzde 10 değil, yüzde 50. Birkaç puan bile önemli.”





ONAY ÇIKMIŞ





Sonra da şöyle devam ettiler: “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha açık oynamaya başladılar. Son günlerde Londra temasları artmıştı. Demek ki İngiltere’den onay çıkmış.”





YUMUŞAK KARIN: DAMAT





Bu arada, Babacan’ın bürokrasi içindeki ekibi de faaliyette. Açıkça kampanyaya başlamışlar. Özellikle de ekonomi bürokrasisinde. Erdoğan’ı değil; Damat Berat Albayrak’ı hedef alıyorlar. Damadı yumuşak karın olarak gördükleri anlaşılıyor.





AKP’NİN YENİ SORUNU: DOĞUM





AKP’de gerilim yükseliyor. Ekonomik kriz. Acil para ihtiyacı. Terör olayları. Dış sorunlar. İstanbul seçimi. Şimdi buna bir de doğum sancısı eklendi. 2019 her açıdan sıkıntılı. 2020 de hiç iyi gözükmüyor. Yakında “seçim tamtamları” çalmaya başlarsa sürpriz olmaz.





Artık AKP’de bile “Türkiye’yi tek başına yönetemeyiz” diye konuşuluyor. Orada da 'milli hükümet' sesleri duyuluyor. İzliyoruz…”