Samanyolu Haber /Gündem / “Babacan Erdoğan’a, ‘Ben sizinle müzakere etmeye gelmedim’ dedi” /01 Temmuz 2019 10:05

“Babacan Erdoğan’a, ‘Ben sizinle müzakere etmeye gelmedim’ dedi”

Parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan Erdoğan’a “Sizinle müzakere etmeye değil, kararımızı bildirmeye geldim” demiş...

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Parti kurma hazırlıkları yapan eski bakan Ali Babacan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair ilginç ayrıntılar ortaya çıkıyor. Babacan’ın Erdoğan’a “Sizinle müzakere etmeye değil, kararımızı bildirmeye geldim” dediği iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Erdoğan Erbakan oldu, Babacan da Erdoğan” başlıklı yazısında söz konusu iddiayı şöyle anlattı:


 Ali Babacan’ın Tayyip Erdoğan’la yüz yüze konuştuğu öne sürüldü. Bu buluşmada Babacan’ın, “Arkadaşlarımızla istişare ettik ve parti kurmaya karar verdik” dediği, Erdoğan’ın da “Partide kalın, bu bölünmek olur” diye konuştuğu ifade edildi. Ali Babacan’ın yanıtı ise şöyle olmuş: “Efendim ben sizinle müzakere etmeye gelmedim, başka yerde duymadan haber vermeye geldim.”

Şimdi 19 yıl öncesine gidelim… Gül, 14 Ağustos 2000’deki FP kongresi öncesi Erbakan’ı ziyaret eder ve şöyle der: “Arkadaşlarımla istişare ettik, kongrede aday olacağım.” Erbakan yanıt verir: “Geleneğimizde iki aday yok. Bu bölünme olur Abdullah Bey.” Gül’ün yanıtı nettir: “Efendim, ben sizinle müzakere etmeye gelmedim. Bilgi vermeye geldim.” 19 yıl önce ve 19 yıl sonra yine aynı cümleler…
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