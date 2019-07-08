15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile tutuklanan ve yazdığı köşe yazılarından dolayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Zaman gazetesi yazarı Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne’nin babası Ahmet Türköne (91) hayatını kaybetti.





5 Temmuz 2019’da vefat eden Ahmet Türköne’nin vefat haberini Çubuk Sesi Haber, Facebook hesabından “Emekli Başçavuş, Ahmet Türköne (91) vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.” ilanıyla duyurdu.





MÜMTAZER TÜRKÖNE CENAZEYE GİDEMEDİ





“Baba sakın ölme cenazene gelemem.” diyen Mümtaz’er Türköne babasını kaybetti. Annesinin cenazesine savcılık izni ile elleri kelepçeli katılan Türköne bu kez cenazeye gidemedi.





18 Ağustos 2017’de annesi Nuriye Türköne’yi kaybeden Mümtaz’er Türköne, annesinin cenazesine savcılığın izniyle 19 Temmuz 2017’de katılabilmişti.





O gün babasına “Baba sakın ölme cenazene gelemem.” diyen Türköne dün Ankara Çubuk’ta defnedilen babasının cenazesine katılamadı.





AHMET TÜRKÖNE DÜN DEFNEDİLDİ





Mümtaz’er Türköne’nin kızı Sıla Türköne, “Dedem dün defnedildi. Babam bu sefer maalesef gelemedi. İstanbul’dan Ankara’ya cezaevi aracı içinde gelmesi çok zor. Henüz dedemi kaybettiğimiz kendisine söyleyemedik.” dedi.





Ahmet Türköne’nin cenazesi, vasiyeti üzerine Çubuk merkezdeki babasının mezarının yanına defnedildi.