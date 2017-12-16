'Baba Pehlevi'nin servetini yönetiyor, ablası lükse düşkün'

34 yaşında milyarlarca Euro'yu yöneten Zarrab'ın servetinin asıl sahibinin baba Hüseyin Zarrab olduğu iddialarına rağmen aileye dair detaylı bilgiye internet ve yazılı basında da ulaşılamıyor.







PEHLEVİ'NİN SERVETİNİ BABA YÖNETİYOR





Gazete Duvar'dan Berivan Kinem, 'gizemli Zarrab Ailesi'ni araştırdı. İran ve Azerbaycan basınına dayandırılan habere göre baba Hüseyin Zarrab iki yıl öncesine kadar İran’ın en güçlü adamlarından biri olarak gösteriliyordu.





Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile olan yakınlığı bilinen Hüseyin Zarrab’ın asıl servetinin Pehlevi Ailesi'ne ait olduğu da iddialar arasında.





FARAH DİBA'NIN VASITASIYLA





Tapan'ın İran basınından elde ettiği bilgilere göre, İran’ın son şahı Muhammed Reza Pehlevi’nin ölümünün ardından dul kalan Farah Diba Pehlevi’nin izniyle ailenin tüm serveti, baba Zarrab’ın kontrolüne geçiyor.





'GÜNDEŞ'E HEDİYELER HÜSEYİN ZARRAB’TAN’





Azerbaycan basınına göre ise baba Zarrab’ın adını Ebru Gündeş’e verildiği iddia edilen, plakasında ‘EBR’ harfleri olan 520 bin liralık BMW 7.60, fiyatı 340 bin euro olan Aston Martin otomobil, Kanlıca’da yaklaşık 26 milyon TL değerinde yalı, 3 milyon değerinde ofis, Bodrum Kalesi manzaralı 1 milyon 850 bin liralık yazlık, lüks tekne, 800 bin lira değerinde ‘Dutyfree’ adlı at, Dubai’de bir ev, 1 milyon 50 bin liraya satın aldığı Nazmi Ziya’nın ‘Sanatçının evi’ tablosu gibi pahalı hediyelerle ilgili haberlerde geçiyor.





GÜNDEŞ'LE EVLİLİK FORMALİTE





Azerbaycan basını ise Zarrab’ın İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Azeri şarkıcı Günel ile daha önce yaşadığı ilişki nedeniyle yıllardır Reza Zarrab'ı yakından takip ediyor. Azerbaycan basınında Zarrab ve Ebru Gündeş evliliğine dair şu iddialar yer alıyor: “Reza Zarrab’ın Ebru Gündeş ile olan evliliği tamamen gizli bir protokol üstüne kurulu. Azerbaycan basınında aynen şöyle deniliyor: ‘Ebru, ailenin tutsağı. Tüm bıçaklar baba Zarrab’ın elindedir. Reza Zarrab aslında yalnızca maaşlı bir çalışan. Ebru Gündeş’e verilen hediyelerin tümü ise aslında Hüseyin Zarrab’dan…”





‘ANNESİ MÜTEVAZI, ABLASI LÜKSE DÜŞKÜN’





İran basınında ise Zarrab’ın mahkemeye çıkmasından bir ay önce annesi Şebnem Zarrab, baba Hüseyin Zarrab ve abisi Muhammed (Can) Zarrab’ın ülkelerine geri döndüğü haberleri özel bilgi notlarıyla paylaşıldı.





İranlı bir gazetecinin haberinde, aile şöyle tanımlanıyordu: “Biliyorsunuz ki İran dine çok önem veren bir ülke. Zarrab’ın annesi de oldukça dindar biri. Sade bir ev kadını. Ancak Reza Zarrab’ın ablası lükse meraklı biridir. Özellikle doğum günü gibi kutlamalarda şatafatı tercih eder.”





‘ENİŞTE DE HEDİYE VERMEYİ SEVİYOR'





’Reza Zarrab’ın ‘şatafatı’ seven ablası Şeyda Oromi, Behram Oromi ile evli. Oromi ile verilen bilgiler ise şöyle: “Behram Oromi, Azerbaycanlı etnik bir Azeri’dir. İran Devriminden sonra Türkiye vatandaşlığına geçti. Ancak, eğitimini İran’da tamamladı. O ve kardeşi Bahran, İstanbul’da kurulu olan Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sahipleri. Bu şirket, Azerbaycan’daki Hyundai otomobillerinin resmi distribütörü. Oromi’nin de Zarrab gibi farklı ülkelerdeki etkili devlet görevlileri aracılığıyla rüşvet ve hediyeler alarak tekel yaratma amacıyla hareket ettiği belirtiliyor. Behram Oromi, aynı zamanda, Yüksek Güvenlik Konseyi’nde çalışan, İran’ın eski Bakü büyükelçisi Ahad Gazai’nin de yakın arkadaşıdır.”





Gazeteduvar