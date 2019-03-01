Aziz Yıldırım TFF başkanlığı için nabız yokluyor









Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “İDDAA, Misli.com’un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum” diyerek görevini bırakmasının ardından Türk futbolunun yeni patronunun kim olacağı konuşulmaya başlandı.





İstifanın ardından TFF Yönetim Kurulu, bir araya gelerek Başkan Vekili Hüsnü Güreli’yi haziran ayında yapılacak genel kurula kadar vekaleten başkanlık görevine getirdi. Şimdi ise kulislerde yeni başkanın kimler olabileceği ile ilgili tahminler ve nabız yoklamalar başladı.





AZİZ YILDIRIM İSMİ GÜNDEME GELDİ

Yıldırım Demirören’in istifası ardından spor camiası içinde ilk önce Göksel Gümüşdağ, Fikret Orman, Kemal Ulusu, Haluk Ulusoy, Servet Yardımcı ve Aziz Yıldırım’ın ismi konuşulmaya başlandı. Spor yazarı Fatih Doğan, bir çok isimin gündeme geldiği ortamda Aziz Yıldırım’ın adaylığı ile ilgili “Kulislerde dolaşan iddia değil bu. Çok sağlam bir bilgi aldım. TFF başkanlığı için sayın Aziz Yıldırım’ın ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı.” diyerek bu konun ciddiyetini ortaya koydu.





SERVET YARDIMCI DA İSTİYOR





Yıldırım Demirören’in 1. Başkan Yardımcısı olan Servet Yardımcı’nın istifanın ardından başkanlığı seçime kadar götüreceği düşünülüyordu ancak Hüsnü Güreli Yönetim Kurulu kararı ile Hüsnü Güreli’yi seçti. Yardımcının toplantıyı terk ettiği belirtilirken başkanlık için adaylığını koyacağı belirtiliyor. UEFA Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle de öne çıkıyor.

















GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR





Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’da TFF Başkanlığı için kulislerde ismi güçlü bir şekilde konuşulanlardan birisi. Daha önce de federasyonda başkan vekilliği yapan Gümüşdağ’ın şimdi ise futbolun başına geçeceği iddia ediliyor.





Ayrıca Nihat Özdemir, Adnan Polat, Saffet Sancaklı gibi isimlerde muhtemel adaylar listesinde yer alıyor. Hatta sosyal medyada Milli Takımın ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Hamit Altıntop ismi bile yer alıyor.





ALTAYLI: AZİZ YILDIRIM AMA BEN PEK ZANNETMİYORUM





Galatasaray eski yöneticilerinden Fatih Altaylı da Aziz Yıldırım’ın TFF Başkanlığına adaylığı ile ilgili iddialara da değindi. Altaylı yazısında “Mayıs ayına kadar TFF Başkanlığı benim TFF Başkan adaylarım arasında yer alan Hüsnü Güreli yönetecek. İyi yapacağını zannediyorum. Peki sonrası ne olur?





İLK SIRADA GÜMÜŞDAĞ YER ALIYOR





Kulislerde geçen isimler arasında ilk sırayı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ alıyor. Seçim yapılacağı sırada şampiyonluk yarışı da noktalanmış olacağı için Gümüşdağ’ın adaylığı sıkıntı yaratmaz gibi. Gümüşdağ kadar favori bir başka adayı ise Servet Yardımcı. UEFA’daki temsilcimiz hem iktidara yakın hem de Fenerbahçelilerin gönlünü almak için biçilmiş kaftan.





Aziz Yıldırım diyenler var ama ben pek zannetmiyorum. Olmasına da hiç bir lafım olmaz. Bunca yıldır futbolun içinde niye olmasın! Bir seçenek de Hüsnü Güreli’nin devam etmesi elbette. Ama anladığım kadarıyla pek hevesli değil.” şeklinde değerlendirmede bulundu.