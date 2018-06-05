Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım için helva dağıtıldı /05 Haziran 2018 14:36

Aziz Yıldırım için helva dağıtıldı

İnegöl'de bir işyerinin sahibi olan Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin ardından irmik helvası dağıttı.

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Fenerbahçe Kulübü'nün hafta sonunda yapılan başkanlık seçiminde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç ile girdiği yarışı kaybetmişti.

İşyerinin önüne 'Güle güle Aziz Yıldırım' pankartını asan İsmail Ünsal adlı esnaf, fıstıklarla "Aziz" ismi yazılan bir tencere helvayı işyerinin önünden geçen vatandaşlara ikram etti. Helva dağıtım sırasında küçük çaplı bir izdiham da yaşandı.

Aziz Yıldırım gitsin diye adak adamıştı

Helva dağıtımı sırasında konuşan İsmail Ünsal, "Fenerbahçe'de bir değişime ihtiyaç vardı. Biraz geç kalınmış bir değişimdi ama Allah'a şükürler olsun. Aziz başkana da bu zamana kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz, artık zamanını doldurdu. Ali Koç'a da yeni görevinde başarılar dileriz. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Aziz Yıldırım uzun süredir görevdeydi, artık bırakması gerektiğini düşünüyorduk. Kendimce yıllar önce Aziz başkan görevi bıraktığı gün helva dağıtacağım demiştim. Bu günde sözümü tutuyorum" dedi.

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