Samanyolu Haber /Spor / Aziz Yıldırım: Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır /20 Ağustos 2018 17:32

Aziz Yıldırım: Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

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Eski Fenerbahçe Başkanı, NTV’nin bayram programında sorularını yanıtladı.

"Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım" diyen Yıldırım, "Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi mutlu olan bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar alakam ilgim olmaz. Hiçbir zaman da Fenerbahçe politikaları içinde yer almam" dedi.

Aziz Yıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını söylerken; "20 yıl başkanlık yaptım. Son süreçte mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı; çünkü artık Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım" diye konuştu.
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