Samanyolu Haber /Teknoloji / Azınlık Raporu Filmi İngiltere'de Gerçek Oluyor /29 Kasım 2018 23:51

Azınlık Raporu Filmi İngiltere'de Gerçek Oluyor

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki polis teşkilatı, suçları daha işlenmeden engellemek için yapay zekalardan faydalanacak.

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Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan ve 2054'ün Washington'unda geçen Azınlık Raporu (Miniority Report) filmi gerçek olmaya çok yakın. Tek bir farkla: Filmde psişik güçlere sahip kahinler kullanılırken, bu kez herkesi izleyen yapay zekalarla suçlar gerçekleşmeden engellenecek.

İngiltere tarafından Ulusal Veri Analiz Çözümü (NDAS) adı verilen bir yapay zeka yazılımı sayesinde, polis güçleri kimlerin suç potansiyeli taşıdığını tespit edebilecek. Akıllı kameralarla organize çalışacak bu yazılım sayesinde suçlar henüz işlenmeden engellenebilecek.

İngiltere tarafından West Midlands'ın pilot bölge olarak seçildiği proje 2019'un Mart ayına kadar sürdürülecek ve başarılı olması durumunda ülke genelinde uygulamaya konulacak. Proje sorumlusu Iain Donnelly, NDAS'ın algoritması sayesinde suçların işlenmeden tespit edileceğini ve şüphelilerin tekrar suça dahil olmamaları için terapi ve psikolojik destek uygulamalarına yönlendirileceğini belirtti.

Sistemin çalışma prensibinde geçmişte işlenen suçların, istatistik ve verilerin derlendiği kompleks bir sistem olduğunu belirten Donnelly, uygulama için akıllı kameraların da önemli bir rolünün olacağının altını çizdi.
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