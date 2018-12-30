Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'da savcının bıraktığı öğretmeni Türkiye'ye kaçırdılar /30 Aralık 2018 10:34

Azerbaycan'da savcının bıraktığı öğretmeni Türkiye'ye kaçırdılar

Özellikle 15 Temmuz sonrasında yurtdışındaki eğitimci ve işadamlarını hedef alan hukuksuz adam kaçırma olaylarına bir yenisi eklendi. Azarbaycan’da öğretmenlik yapan Mehmet Gelen sabah saatlerinde adliye önünden kaçırıldı.

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Azeri savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mehmet Gelen bina dışına çıkamadan gözden kayboldu. Eşinin sosyal medya üzerinden yardım çığlıklarına rağmen genç öğretmene ulaşılamadı. Mehmet Gelen’in akşam saatlerinde Ankara’ya getirildiği ortaya çıktı. İktidar yanlısı medya Gelen’in Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bulunduğunu yazdı.

Erdoğan rejiminin uzun kolu bu kez Azerbaycan’da. İfade vermek üzere mahkemeye çağrılan öğretmen Mehmet Gelen, adliye çıkışında hukuksuzca kaçırıldı. Gelen’in eşi, mahkeme önünde ‘eşimi kaçıran araba hanginizsiniz?’ diye çaresizce feryat etti. Gazetecilerin, çalışanların korkularından müdahale etmediğini belirten acılı eşin tüm çabasına rağmen  Mehmet Gelen bulunamadı. AA'nın servis ettiği haberin yandaş medyada yayımlanmasıyla Mehmet Gelen’in, Türkiye’ye getirildiği anlaşıldı.

ULUSLARARASI KAÇIRMA FAALİYETLERİNİ DÜNYA BASINI YAZMIŞTI

Dünyanın önde gelen sekiz yayın kuruluşundan gazeteciler AKP ve bağlı suç şebekesinin dünya çapında gerçekleştirdiği kaçırma eylemlerini haberleştirmişti. 

Dünyanın dört bir tarafındaki bu gibi suç niteliğindeki faaliyetlerle ilgili 'Black Sites' adıyla geniş bir dosya yayınlayan gazeteciler, röportajlarını da Alman ZDF'de ekrana getirmişti.
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