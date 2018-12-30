Azerbaycan'da savcının bıraktığı öğretmeni Türkiye'ye kaçırdılar

Azeri savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mehmet Gelen bina dışına çıkamadan gözden kayboldu. Eşinin sosyal medya üzerinden yardım çığlıklarına rağmen genç öğretmene ulaşılamadı. Mehmet Gelen’in akşam saatlerinde Ankara’ya getirildiği ortaya çıktı. İktidar yanlısı medya Gelen’in Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bulunduğunu yazdı.







Erdoğan rejiminin uzun kolu bu kez Azerbaycan’da. İfade vermek üzere mahkemeye çağrılan öğretmen Mehmet Gelen, adliye çıkışında hukuksuzca kaçırıldı. Gelen’in eşi, mahkeme önünde ‘eşimi kaçıran araba hanginizsiniz?’ diye çaresizce feryat etti. Gazetecilerin, çalışanların korkularından müdahale etmediğini belirten acılı eşin tüm çabasına rağmen Mehmet Gelen bulunamadı. AA'nın servis ettiği haberin yandaş medyada yayımlanmasıyla Mehmet Gelen’in, Türkiye’ye getirildiği anlaşıldı.





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