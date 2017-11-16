Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan’da 5.1 büyüklüğünde deprem /16 Kasım 2017 00:51

Azerbaycan’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

SHABER3.COM

Depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtildi. Depremin Gürcistan’nın doğu kesiminde de hissedildi. Depremin can kaybına ve hasara yol açmadığı bildirildi.
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