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Azerbaycan’da 5.1 büyüklüğünde deprem
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Azerbaycan’da 5.1 büyüklüğünde deprem
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16 Kasım 2017 00:51
Azerbaycan’da 5.1 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
SHABER3.COM
Depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtildi. Depremin Gürcistan’nın doğu kesiminde de hissedildi. Depremin can kaybına ve hasara yol açmadığı bildirildi.
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