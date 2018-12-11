Samanyolu Haber /Gündem / 'Az kalsın dışarıyı boyluyorduk' /11 Aralık 2018 01:54

'Az kalsın dışarıyı boyluyorduk'

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi’nden avukatları aracılığla Twitter’dan paylaştığı pazartesi mesajlarına devam ediyor.

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Demirtaş, uygulanmayan AİHM kararı ve mahkemeler eliyle yapılan hukuksuzlukları tiye alarak “Geçen gün AİHM’den “derhal orayı tahliye edin” diye tebligat aldık, neyse ki Hükümet araya girip tahliyeye engel oldu. Allah muhafaza, az kalsın dışarıyı boyluyorduk” dedi

Mesajlarında, dışarıdaki muhalefetin örgütsüzlüğünü, moral bozukluğunu ve umutsuzluğu esprili bir dille eleştiren Demirtaş, karamsarlıklarını dile getirenlere,  “Ama çok da karamsar olmayın, 2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri.'' diye seslendi. Yerel seçimleri hatırlatan Demirtaş, “AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz” dedi.

Yerel seçim çalışmalarına da değinen Demirtaş, demokrasiyi yerelden kurmak için gençleri, kadınları belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için adaylık başvurusu yapmaya ve görev almaya davet etti. Demirtaş  12 Aralık Çarşamba saat 10.00’da Ankara Sincan’daki duruşmasından da haberdar etti.

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