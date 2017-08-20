Samanyolu Haber /Gündem / Ayvalık'taki tabiat parkını küle çeviren yangında kundak şüphesi /20 Ağustos 2017 10:13

Ayvalık'taki tabiat parkını küle çeviren yangında kundak şüphesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki orman yangınında sabotaj şüphesi gündeme geldi. Manzarasıyla ünlü bölge 'Şeytan Sofrası' olarak adlandırılıyordu.

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Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkiinde 17 Ağustos’ta çıkan yangında 3 hektar (yaklaşık iki futbol sahası) alan küle dönmüştü.


Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, arazözler tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.

AA’nın haberine göre Ayvalık Tabiat Parkı Sözcüsü Nebahat Dinler, yangının ‘tabiat parkının en güzel alanlarından biri olan’ Cennet koyunda yaşandığını söyledi.

“Türkiye’de her doğal parkın giriş ve çıkışları orman müdürlükleri tarafından denetim altındadır. Tabiat Parklarında herkes elini kolunu sallayarak gezemez” diyen Dinler, parklarda ateşle piknik yapılamayacağını, herhangi bir patika yolun da açılamayacağını kaydetti.

‘Kontrol yetersiz’

Dinler, parktaki bitkilerin toplanamayacağını, hayvan da otlatılamayacağını, bunların yönetmeliğinin olduğunu ancak uygulamada yeterli kontrol elemanının olmadığını ifade etti. Dinler, “Ayvalık Tabiat Parkları’nı koruması gereken Milli Parklar Müdürlüğü’nün Burhaniye’de olması da ayrıca düşündürücüdür” diye konuştu.

‘Şaibeli yangın’

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi, incelediği yangın alanından çok kötü duygularla ayrıldığını belirterek şunları söyledi: “Yangın çok geniş bir alanda etkili olmuş. ‘Can kaybı yok’ diyorlar ama oradaki ağaçlar ve kuşların hepsi birer canlıydı. Yanan bölge Ayvalık’ın en güzel doğal ortamlarını içinde barındıran bir alandı. Gerçekten acı verici bir yangın. Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz, çünkü bölgede hayvancılık yapılmıyor. Bu yüzden de yangın bana göre şaibeli bir yangındır.”

‘Daha iyi korunmalı’

Çiftçi, parkın daha iyi korunması gerektiğini de anlattı: “Tabiat parkımızı ziyaret edenler için ancak Alan Kılavuzları’yla giriş serbest olmalı. Bunun dışında herkes bu parka canı istediğinde girememeli, ateş yakamamalı, mangal yapamamalı ve park asla yapılaşmaya açılmamalıdır. Tabiat parkımızın korunmasını istiyoruz. Bunun dışına park alanı içerisinde bulunan binaların elektrik kablolarının tabiat parkının içerisinden geçmemesi gerektiğine inanıyorum.”
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