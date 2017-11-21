Samanyolu Haber /Gündem / Ayşenur Parıldak hakkında karar açıklandı! /21 Kasım 2017 23:37

Ayşenur Parıldak hakkında karar açıklandı!

Kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak, hukuksuz bir yargılama sonunda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Parıldak'a hapis cezası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Parıldak ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, daha önce verdiği ve Parıldak'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılması yönündeki görüşünü tekrarladı.

'KEŞKE ÇALIŞMASAYDIM' DEDİ

Esas hakkındaki savunmasını yapan Parıldak, ByLock kullandığı ve suç içerir tweet'ler attığı yönündeki suçlamaları redddetti. "Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Parıldak'ın avukatı İrem Danacıoğlu da müvekkilinin suç işlemediğini savundu ve beraat talebinde bulundu. Danacıoğlu, müvekkilinin 16 aydır tutuklu olduğunu anlatarak, beraat verilmeyecekse de tahliyesini istedi.

7 YIL 6 AYA İNDİRİLDİ

Son sözü sorulan Parıldak, "Beraatımı talep ediyorum. Çok yoruldum" ifadesini kullandı.

Mahkeme, Parıldak'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, takdiri indirimle cezayı 7 yıl 6 ay hapse indirdi. 
Parıldak'ın tutukluluğunun devamı da kararlaştırıldı.
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