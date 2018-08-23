Avusturya'da bir fırıncı, aracıyla aynı yolda üst üste 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı. 3 bin Euro para cezasına çarptırılan Heumo Wallner, cezaya çarptırılana kadar aşırı hız yaptığının farkında bile olmadığını söyledi.





Heumo Wallner her gün fırından evine dönerken sabaha karşı 3'te aynı radara yakalandı. Wallner evine 30 dakika mesafedeki işine Şubat ayında başlamış. İlk aşırı hız cezası ise Mayıs ayında kesilmiş.





"Karanlıktı, levhayı görmedim"

Wallner gazetecilere yaptığı açıklamada, yol karanlık olduğu için hız sınırını saatte 30 km olarak belirleyen levhayı görmediğini ve hep saatte 50 km hızla gittiğini söyledi.





Wallner'in hız sınırını aştığını tespit eden kamera ise yol üzerindeki bir okulun yakınında bulunuyor ve flaşsız görüntü de alabiliyor.





Wallner 42 cezanın tümünü ödemiş. İtiraz süreçlerinin çok uzun ve masraflı olduğunu, her bir cezaya ayrı itiraz etmek gerektiğini, bu yüzden bu yola başvurmayacağını söyledi.





Yunanistan tatilinin parası cezaya gitti

Avusturya polisi cezadan 300 euro indirim yapmış olsa da fırıncı 2 aylık maaşının cezalara gittiğini belirtti. Wallner bu yüzden Yunanistan'da geçirmeyi planladığı tatilini de iptal etmek zorunda kalmış. Ancak Wallner'in bir tesellisi var: "Eşim ceza yüzünden beni suçlamadı" diyor