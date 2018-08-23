Samanyolu Haber /Gündem / Aynı yolda üst üste 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı /23 Ağustos 2018 08:40

Aynı yolda üst üste 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı

Cezaya çarptırılana kadar aşırı hız yaptığının farkında bile olmadığını söyleyen fırıncı 3 bin Euro ödeyecek

SHABER3.COM

Avusturya'da bir fırıncı, aracıyla aynı yolda üst üste 42 kez hız sınırını aşıp radara yakalandı. 3 bin Euro para cezasına çarptırılan Heumo Wallner, cezaya çarptırılana kadar aşırı hız yaptığının farkında bile olmadığını söyledi.

Heumo Wallner her gün fırından evine dönerken sabaha karşı 3'te aynı radara yakalandı. Wallner evine 30 dakika mesafedeki işine Şubat ayında başlamış. İlk aşırı hız cezası ise Mayıs ayında kesilmiş.

"Karanlıktı, levhayı görmedim"
Wallner gazetecilere yaptığı açıklamada, yol karanlık olduğu için hız sınırını saatte 30 km olarak belirleyen levhayı görmediğini ve hep saatte 50 km hızla gittiğini söyledi.

Wallner'in hız sınırını aştığını tespit eden kamera ise yol üzerindeki bir okulun yakınında bulunuyor ve flaşsız görüntü de alabiliyor.

Wallner 42 cezanın tümünü ödemiş. İtiraz süreçlerinin çok uzun ve masraflı olduğunu, her bir cezaya ayrı itiraz etmek gerektiğini, bu yüzden bu yola başvurmayacağını söyledi.

Yunanistan tatilinin parası cezaya gitti
Avusturya polisi cezadan 300 euro indirim yapmış olsa da fırıncı 2 aylık maaşının cezalara gittiğini belirtti. Wallner bu yüzden Yunanistan'da geçirmeyi planladığı tatilini de iptal etmek zorunda kalmış. Ancak Wallner'in bir tesellisi var: "Eşim ceza yüzünden beni suçlamadı" diyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aynı yolda üst üste 42 kez hız sınırını aşıp radara... Sonraki Haber >>

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

İpler Kimin Elinde, Piyonlar Kim? Ülkeyi Kimler Yönetiyor?

Evdeki bataryalara dikkat

Evdeki bataryalara dikkat

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Hırsızlık yaparken bir birilerini yaraladı

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

Yaşlı çifti son anda kurtardılar

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

İtalya'daki köprü işte böyle çöktü

Mehmet Ali Şengül'den bayram duası

Mehmet Ali Şengül'den bayram duası

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Lastiğe bir gecede 400 lira zam gelen esnaf verdi veriştirdi

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Başkan konuşurken roket ve mermi yağmuru

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Bizde de kurbanlıklar kaçar ama bu farklı

Yarış pistinde ilginç kaza

Yarış pistinde ilginç kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:00:15