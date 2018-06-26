Aynı salonda iki açıklama iki fark

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından muhalefet cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP 'li cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , dün CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Ayunı salonda bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İKİ TOPLANTIDA İKİ FARK

Aynı salonda bir gün arayla gerçekleşen iki basın toplantısında iki temel fark göze çarptı.

Muharrem İnce , dünkü toplantıda "İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimi bir dakika göstermeyen TRT 'nin burada ne işi var" diyerek TRT kamerasını ve muhabirini dışarı çıkardı. İnce, seçimi kazanan rakibi Recep Tayyip Erdoğan 'ı tebrik edeceğini açıklamıştı.





Kılıçdaroğlu ise bugünkü toplantıya "Bir seçimi atlattık. Öncelikle bütün muhabir arkadaşlara, bizim sesimizi bir şekliyle önce kendi mutfaklarına, sonra Türkiye’ye duyuran bütün muhabir arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Yükleri ağır ama kameraman arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. " sözleri ile basın mensuplarını tebrik ederek başladı ve TRT kamerası ile muhabiri de toplantıyı takip etti.









Öte yandan Kılıçdaroğlu, muhabirlerin "Erdoğan'ı tebrik edecek misiniz?" sorusuna İnce'nin aksine "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama yargı ve yürütme organını kendisine bağlayan bir insan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim?" yanıtını vererek Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini açıkladı.

